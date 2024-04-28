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Вести Севастополь

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Семейный фестиваль «Пасхальная арт-аллея»: что ждет гостей Херсонеса 5 мая?

Совсем скоро, 5 мая наступит Светлое Христово Воскресение. По традиции, в этот день в Херсонесе – колыбели русского православия – пройдет семейный фестиваль «Пасхальная арт-аллея», организованный музеем-заповедником, Фондом «Моя история» и Свято-Владимирским мужским монастырем в Херсонесе.

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