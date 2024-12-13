Свежая сводка от Юрий Подоляки из зоны СВО на утро 13.12.2024: Котёл на Кураховском направлении: украинская оборона рушится на глазах

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Российские войска добились значительных успехов на Кураховском, Селидовском и Покровском направлениях, окружая украинские подразделения и изменяя стратегическую обстановку на фронте.
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