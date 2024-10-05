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FinFax - Новости банков и вкладов

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Индия становится лидером в разработке ПО и программировании 2024 года

В мире разработки программного обеспечения наблюдаются два значительных сдвига. После запуска ChatGPT в 2022 году руководители компаний изо всех сил пытаются найти способы эффективного применения генеративного искусственного интеллекта.

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