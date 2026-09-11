Вэнса приветствовали как следующего президента США на съезде республиканцев

На национальном съезде Республиканской партии в Далласе, штат Техас в четверг, 10 сентября 2026 года, делегаты встретили вице-президента США Джей Ди Вэнса скандированием "сорок восьмой", фактически обозначив его как возможного следующего главу Белого дома.