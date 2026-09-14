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Рөстәм Миңнеханов Татарстан хоккей легендаларының Баулыга килүе турында сөйләде

Рөстәм Миңнеханов Татарстан хоккей легендаларының Баулыга килүе турында сөйләде

Татарстанның хоккей легендалары җыелма командасы Баулыда Гали Ганиев исемендәге Кубокның гала-матчында катнашты.

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