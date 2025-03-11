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«РИА Новости»: британских супругов-шпионов готовили к анализу разведданных

«РИА Новости»: британских супругов-шпионов готовили к анализу разведданных

Британский шпион Майкл Скиннер и его жена Табасум Рашид, занимающая пост первого секретаря политического отдела посольства Великобритании в Москве, прошли курс обучения по госпрограмме подготовки кадров, в рамках которой также готовили специалистов по анализу разведданных и сотрудников для министерства обороны.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Сначала нам представили эту пару как педерастов. Потом не извиняясь пишут, что рыжий англосакс это муж первого секретаря посольства. А она женщина. И это наши журнашлюшки пишут. Лишать любой аккредитации. Гнать из профессии.
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20 час.
l
leonid
Не алкеш, а алкаш.
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20 час.
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