«РИА Новости»: британских супругов-шпионов готовили к анализу разведданных

АС

Анатолий Страшко

Сначала нам представили эту пару как педерастов. Потом не извиняясь пишут, что рыжий англосакс это муж первого секретаря посольства. А она женщина. И это наши журнашлюшки пишут. Лишать любой аккредитации. Гнать из профессии.