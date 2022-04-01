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В Белгороде заявили об обстреле типографии с вертолетов

В Белгороде заявили об обстреле типографии с вертолетов

Утром в пятницу, 1 апреля, в Белгороде обстреляли типографию. Согласно последней информации сотрудников средств массовой информации, в момент происшествия в здании находился сотрудник, который чудом выжил.

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