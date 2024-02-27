В Татарстане снизились выбросы вредных веществ в атмосферу

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков сообщил, что за шесть лет в Татарстане удалось снизить выбросы вредных веществ в атмосферу на 35,7%, а сбросы – на 23,9%, при росте ВРП на 11,3%.
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