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ГТРК Татарстан

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В Татарстане снизились выбросы вредных веществ в атмосферу

В Татарстане снизились выбросы вредных веществ в атмосферу

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков сообщил, что за шесть лет в Татарстане удалось снизить выбросы вредных веществ в атмосферу на 35,7%, а сбросы – на 23,9%, при росте ВРП на 11,3%.

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