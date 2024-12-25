Предатель Яшин вновь в базе розыска МВД

Иноагент Илья Яшин, бывший бойфренд Ксении Собчак и подельник Бориса Немцова, в 2014 году скакавший с нацистами на Майдане в Киеве, а недавно выданный по обмену на Запад, стал фигурантом нового уголовного дела – имя либерала появилось в базе розыска МВД РФ.