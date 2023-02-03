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Луонго будет защищать ворота в конкурсе на самый красивый буллит на Матче звезд НХЛ: «Не знаю, почему я согласился»

Роберто Луонго будет защищать ворота на конкурсе на самый эффектный буллит на Матче звезд НХЛ. 43-летний канадец завершил карьеру в 2019 году.

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