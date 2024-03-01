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Вслед за Британией из русских морей будут "посланы" США. Одна подпись Кремля сдвинет американские границы

Вслед за Британией из русских морей будут "посланы" США. Одна подпись Кремля сдвинет американские границы

2 дня назад 13K прочитали Отобрать у англичан их любимое блюдо «фиш энд чипс» было отличной идеей, но не потому, что Москва решила отомстить целой нации.

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Комментарии
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Анатолий Какаулин
наши ни хрена ничего не будут делать, только бла, бла
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14 час.
Sergiy Che
Какаулинские не будут, а НАШИ будут, когда в том будет выгода...)))
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12 час.
Erl Schweizer
&quot;Вслед за Британией из русских морей будут &quot;посланы&quot; США. Одна подпись Кремля сдвинет американские границы&quot;. Чтобы одолеть врага, России, многонациональному государству, нужно закрыть пасть националистам, русским, не русским, любым на территории этого многонационального государства. Иного варианта нет и быть не может. Проповедуешь русский национализм для ненцев, якутов, саами, коми, татар, чукчей, коряков множеству других народов, живущих на берегах морей - ты ничем не отличаешься от украинских националистов, сеешь недоверие народов, плюешь на Конституцию страны. ПРЕСТУПНО СМЕШИВАТЬ ЗДОРОВЫЙ ПАТРИОТИЗМ С ОГОЛТЕЛЫМ НАЦИОНАЛИЗМОМ, РУПОРОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ЦАРЬГРАД. Отдаю отчет, что это &quot;глас вопиющего в пустыне&quot;, безграмотный, оголтелый национализм комнатных философов несет ненависть в Россию, я же за сплоченный, высокообразованный, цивилизованный российский народ разных наций.
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2 час.

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