Какаулинские не будут, а НАШИ будут, когда в том будет выгода...)))

Erl Schweizer

"Вслед за Британией из русских морей будут "посланы" США. Одна подпись Кремля сдвинет американские границы". Чтобы одолеть врага, России, многонациональному государству, нужно закрыть пасть националистам, русским, не русским, любым на территории этого многонационального государства. Иного варианта нет и быть не может. Проповедуешь русский национализм для ненцев, якутов, саами, коми, татар, чукчей, коряков множеству других народов, живущих на берегах морей - ты ничем не отличаешься от украинских националистов, сеешь недоверие народов, плюешь на Конституцию страны. ПРЕСТУПНО СМЕШИВАТЬ ЗДОРОВЫЙ ПАТРИОТИЗМ С ОГОЛТЕЛЫМ НАЦИОНАЛИЗМОМ, РУПОРОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ЦАРЬГРАД. Отдаю отчет, что это "глас вопиющего в пустыне", безграмотный, оголтелый национализм комнатных философов несет ненависть в Россию, я же за сплоченный, высокообразованный, цивилизованный российский народ разных наций.