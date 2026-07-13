Страшный удар для Зеленского: уничтожены склады НАТО и цех «Фламинго»

Ильичёвск, Одесса и Черноморск содрогнулись от серии прилётов по военным объектам. Российские войска поразили портовую инфраструктуру, склады с оружием НАТО и, самое главное, секретный цех сборки ракет «Фламинго».
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