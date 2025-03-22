Раскрыта новая схема мошенников с продажей «льготных» лекарств

МВД РФ: мошенники продают таблетки-пустышки под видом лекарств по льготным ценам Мошенники начали предлагать пенсионерам лекарства по «льготным» ценам, подсовывая вместо медикаментов «пустышки», передает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД России.
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