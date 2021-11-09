Почему мне симпатичен Лукашенко и неприятен Путин

Темы дняПолитикаПочему мне симпатичен Лукашенко и неприятен Путин автор - Советский патриот Если вкратце, Батька симпатичен за то, что он не вытирает ноги об нашу советскую историю.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександрПропагандон ты,а не советский патриот.Не видишь ни батькиных выкрутасов,ни патриотизма Путина.евгений кузинК тому же этот автор дурак-блевак,не понимает,что без Путина Лукашенко давно бы не было.и сравнивать политического клопа-Луку с Путиным это полная чушь,это как сравнивать любого губера с президентом,на порядок разные масштабы.АлександрЭто само собой.ОЛЕГ VinogradovВообще-то, Лукашенко президент с 1994 года! Путин тогда ещё портфели носил...вы уж ,фильтруйте базар: "...клоп,чушь,масштабы..."!евгений кузинТы сравни масштабы России и Беларуси после этого фильтруй базар! ещё раз для тупых блеваков-лукашенко по сравнению с Путиным клоп!Олег СамойловЕвгений! У наших идиотов есть великое преимущество! Их - БОЛЬШИНСТВО!Олег СамойловДа ты чО? Неужели? А ведь точно! Великий вождь великой центрально-европейской мировой космической морской ядерной державы с многотысячелетней государственностью, кормящей всего 116 (СТО ШЕСТНАДЦАТЬ!!!) стран мира! Уж какому-то там Путину до него ОЧЕНЬ далеко! То-то Путин аж дрожит, когда великий приезжает в Москву выдать ему очередную дозу "втыков"!НННиколаев НиколайЗа едой пришла, крыса? Крысу никто не кормит.Александр ЛисовскийКак быстро набежала вся эта шушера - антисоветская ! Можно подумать что они из под лавки вылезли прямо по одной команде . ..... Лукашенко - сделала его экономика и культура страны , да и он сам бывший председатель совхоза , а это хоть небольшое но хозяйство со своей экономикой . Путин - конечно будет обижен на СССР . Взяли в КГБ , а назначили начальником клуба в ГДР , где выше капитана не пригнешь . Видно знало кремлёвское ОПГ за ним что то , раз посадили на трон , а уж холуйские им СМИ сделали из таракана великана. Всё что вбивают в головы буратинам - это сплошная чушь . 8 лет убивают русских людей в Донбассе . Теперь уже турецкими дронами , а у нас за это время сделан 1 самолёт 5 поколения, разработки 80 годов , по стоимости китайского полка этих истребителей и несколько танков , из которых не соберёшь даже роты. Абсолютно нет своей микроэлектроники и наши "страшные " ракеты летают на микросхемах стран НАТО, Китая и Белоруссии . А буратины считают , что все нас боятся . Да на Западе мы ассоциироваемся как обезьяна с гранатой . Там о нас почти и не говорят . У них другие интересы , а мы уже Украину знаем лучше свой двор . Чем ещё можно забить трухлявые головы , на которых одет колпачок из носка " крёстного папы ".ГусЕнаА афтору хоть Чорта, лишь бы против Путина.НННиколаев НиколайТак все и есть. Путин к власти пришел. Этим самолетом козыряли. Прошло 20 лет, а в войсках нет его.Татьяна БровкинаДибилИрина БурашниковаОчередной недоумок...Ирина БурашниковаОчередной недоумок...Александр МаксимовПутин прав ,когда говорил что революция принесла вред России! И Путин не называл патриотам тех эмигрантов кто воевал против СССР! Деникин не воевал на стороне Германии! Но присылал несколько вагонов с продуктами и медикаментами для СССР! Разве Деникин не патриот России?ИИринаИ чем же Российская Империя ,восхваляемая вашей антисоветской кликой ,захватившей РСФСР , была лучше по развитию ,и для большинства народа ,чем СССР ?Николай КузнецовДеникин не воевал? Молодец. А сколько воевало? С оружием притом.ГусЕнаСколько?Сергей ГунькинОфигеть любитель нашёлся! И откуда этот пропагондон вылез?vladimir morozovПисал не патриот, а махровый правокатор!Олег СамойловДа не провокатор, а простая мразь этот писарь! Нашел кого с кем сравнивать! Председателя херового колхоза с Руководителем Великой страны!VVsevolodА я с Путиным согласен. Он как раз не вытирает ноги о нашу историю, а расставляет все на свои места.Олег СамойловА вот камуноиздная падаль с Вами КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ согласна! Посмотрите, сколько идиотов минусят Вас!VVsevolodНу, это их дело. В отличие от большевиков, я не считаю, что надо расстреливать всякого, кто в чем-то со мной не согласен.Владимир СВА че ??? Большевики расстреливали всех подряд несогласных ??Олег СамойловНе только несогласных, но и тех, кто молча этих несогласных поддерживал!Владимир СВНу ты ж учил Историю по американским методичкам... поэтому НЕ удивлен ... меня одно всегда удивляет .. вы бельмесы верящие пиндосовской чИстории в то же время ненавидите пиндосов ??? как это увязать ?? думаю -это ваше двуличие ... - основное оружие БОТовской вашей командыНиколай КузнецовкАмуноиздная - не согласна, а капиталистическая падаль не согласна с нами. А ели без ёрничества, то чем безграмотнее и безмозглее капиталистическая падаль, тем более подлы и грязны ее нападки на противников. Это верная примета.Николай КузнецовИ ещё, умна и храбрая Багира укоряет автора в прятании за кличкой, а сама оказывается багира. Или это фамилия? И так во всём как на подбор, как антисоветчик, так безграмотен и туповат, а то и просто дурак.VVsevolodА че??? Историю лень почитать??Владимир СВА история не говорит о том что КАЖДОГО несогласного расстреливали ... Это если ты у американцев услышал . то не значит , что факт .. Было чего много было ... но не факт что КАЖДОГО ... Кстати ты че то не упоминаешь про французскую революцию , репрессии в США . Англии Там было почище чем у нас намного .. ВРЕМЯ было такое..VVsevolodНе спорю, и во Франции и Англии в революцию было много всякого. Революция, однако. Но когда ты мне чекаешь насчет них, то зря. Мне глубоко фиолетово, что было у них - это их дело, мне плевать. Я русский и меня волнует то, что происходило на моей родине. А насчет "такого времени", так это люди время создают.Владимир СВДа именно такое время ... из почти феодализма прыгнули в социализм ... а сознание еще феодальное было ... Попробуй перенеси сегодняшнее время в 20-е-30-е годы прошлого века и начни там поучать народ как жить надо Вряд ли у тебя получится ... за идиота примут . ... Как небо и земля ... а поучать сверху любой может ..VVsevolodСам себе противоречишь. В почти феодализме большевики начали поучать народ, "как жить надо". А когда не все получалось, то начали искать и искоренять "врагов".Владимир СВНу это кто как понимает ... Большевики дали образование ВСЕМ в России при бывшей 85% безграмотности ... развивали Науку.. ..**Начали поучать *** кого поучать ?? Народ ??? Была борьба за Власть между Сталиным Троцким, Зиновьевым и др. это и было следствием репрессий ... победил Сталин ... А что было бы если бы победил Троцкий , или коля бухарин болтун ?? .. Трудное было время попробуй сейчас вернуться в то время ... ?? Да у тебя уже и знания и сознание совершенно не те и указывать задним числом может только глупый ..VVsevolodВот насчет образования спорить не буду. Тут большевики сделали ОГРОМНОЕ дело. Насчет грызни за власть внутри партии, тоже согласен. И слава Богу, что победил Сталин, который заботился о стране, а не троцкие-бухарины-зиновьевы, которым на страну и народ было наплевать. Но какое это имеет значение в рамках нашего спора о том, что тьма народа была уничтожена, и началось это задолго до 37 года? Объяснять все "трудным временем" "может только глупый". Так что хватит вилять из стороны в сторону. Или говори по делу, или перестанем сотрясать воздух.Владимир СВТут есть такой Женя Натесов ... идиот конченый ... так вот у него при Сталине погибли ДЕСЯТКИ миллионов Населения ... так хитренько как хошь так и трактуй ... уничтожил ли сталин это население или че т там другое.. Кто Вам сказал что были уничтожены миллионы людей ?? Почитайте Историю .. Есть такой автор Земсков ... Он пролапатил все документы Почитай .. узнаешь .. к В.М.Н было приговорено около 700 тыс человек включая бандеровцев , предателей. уголовников и полит заключенных .. Заключенных до 25лет 2600 тыс.. также включая все категории.. Репрессированы были в основном те кто сотрудничал с НКВД, , которые работали во Власти ... простой народ был единицы. и то по доносу соседей ане Сталина. .. Вам самому бы подучить Историю а не учиться у мики маусов и самойловых ..Sergej Kostin++++++Молодец.!!Александр Семенов))) Я русский, сказал Vsevolod и написал слово "родина" с маленькой буквы.))))VVsevolodВот и опять вместо аргументов перескакиваешь на Сталина. Как раз Сталин (я считаю), спас страну, пересажав всех тех, кто уничтожал и страну, и людей, и создав мощную промышленность. Я специально сказал: "до 37 года". Так что нечего передергивать. Все, хватит, надоело говорить со стенкой.VVsevolodСпасибо, признаю ошибку.Олег СамойловЧто ж вы, камуноизды, все то к жопе, то к сосать, то к методичкам сваливаетесь? Бля! Ну до чего жвы предсказуемы!Олег СамойловС кем НЕ согласны капиталистические аологеты? С камуниздятиной? Так ВЕСЬ мир НЕ согласен с вашим уебищным строем и вашей долбоебистичесеой идеологией!Олег СамойловЧто ты там про 85% неграмотных в Российской империи трендишь? Ты хоть историю страны когда-нибудь читал? Не по макулатуре типа "исторея капеесес" а НАСТОЯЩУЮ, по документам? Россия относилась к одной из САЫХ ГРАМОТНЫХ и РАЗВИТЫХ стран мира, притырок! ЧИТАЙ ИСТОРИЮ СТРАНЫ и документы мировые того времени!Александр СеменовОлег, я думаю, что подобная "методично-сосальная жопа" есть с обеих сторон, как среди сталинистов-советчиков, так и в рядах ненавидящих все социалистически коммунистическое ... всяких там Павликов Морозовых, Пашу Ангелину и прочих разных Гагариных с Маресьевыми...)))) Это прослойка такая, у них запал неисчерпаем, а аргументов и знаний с гулькин нос... вот и повторяются предсказуемые и похожие друг на друга с обеих сторон.Олег СамойловНет, Саша! В рядах "врагов коммунистов и предателей интересов СССР" изречений насчет "заднеприводных", "соси", "лижи жопу" и прочая прочая прочая встречаются если, то КРАЙНЕ редко! Да и то, как я заметил, в качестве ответки любителям коммунизма! Нет, матюгов полно, но именно вот этих изречений - ОЧЕНЬ мало и ОЧЕНЬ редко! Я и сам эту всю рать обкладываю частенько и многоэтажно, но ...Александр Семенов))) Ну, не знаю, может мне больше попадались, типа И.И.Иванова, Н.Зайчикова, С.Дмитренко, может их моя лысая башка выбешивает, но на мой взгляд паритет.))) Вон я у ГусЕны до сих пор в чс. Приходится через него общаться.)))))Александр Семенов"ВЕСЬ мир НЕ согласен с вашим уебищным строем" Это, как его... Олег, а Китай тоже не согласен? ))Александр СеменовОлег, про грамотность как бы..., к примеру при неурожайных 1891-1892 годах голодом было охвачено свыше 26 губерний жестко голодали миллионы, погибли сотни тысяч, до учебников ли было? на сьезде губернских врачей в Санкт-Петербурге в 1913 г. были озвучены цифры, что ежегодно в России добавляется около 90000 бездомных детей и дома приюты не справляются с таким количеством... а ведь 1913 г. позицинируется в советских учебниках, как наиболее благодатно сравнительные...страна 8 лет после японской войны, через год новая война, через три года царское правительство введет продразверстки .... че-то сомневаюсь я во всеобщей грамотности. Если тут глянуть, то картинка безрадостная. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 но есть, но..))))Николай КузнецовТы себя с корешами уже ассоциируешь с апологетами капитализьмы? И называете себя всем миром? Не слишком ли широко шагаешь? Смотри, штаны разорвуться, кокушки наружу вылезут.ВХвячеслав харченкоБерут пример со своего кумира, такие же косноязычные, недалёкие хамы.Олег СамойловА я разве говорю о ВСЕОБЩЕЙ грамотности? Я говорю, что Россия относилась к одной из самых грамотных стран мира ТОГО времени! Только и всего!Олег СамойловА что, Китай уже социалистический? По-моему, Китай настолько же социалистический,насколько я девушка!Владимир СВНу когда сказать нечего .. можно и хвостом вильнуть Хе хе .Про жертвы до 37-гоВладимир СВВот и я говорю когда сказать нечего , можно и хвостом вильнуть .. А про жертвы до 37-го - учите Историю ... кто развязал Гражданскую войну, кто устраивал голодоморы и т.д.Олег СамойловНу, да, ДО 1937 года НИКОГО не шлепнули и НИКОГО на зону НЕ отправили! Как и после 1938!Владимир СВХа Ха Ха ... увидел только по поводу грамотности населения .. ты че всерьез про грамотность населения России?? .. Или дуркуешь .. ??Олег СамойловОзнакомься вот с этим, дефективненький: https://diletant.media/blogs/65662/43842282/ и обрати вни мание вот на это: "...Численность учащихся, достигнутая в Российской империи к 1917 году, была восстановлена в СССР только к 1930 году..."! Почитай, может что новенькое для себя найдешь! А еще поинтересуйся другими документами о наличии учебных заведений в России в конце XIX - начале XX века! А не только генитальной "истореей капээсэса"! Я уже устал втолковывать, что балвшевики начали свою историю со лжи, всю свою историю существованияна лжи строили и от лжи загнлись! Запомни, у лжи ноги коротки! Сколь ни ври, н правда ВСЕГДА выйдет! А ложь ВСЕГДА будет выявлена и показана!Александр СеменовПозиционируют себя социалистами.))) Я вот тоже в комсомол вступал показал крестик на груди, и книжку из кармана "Спутник ударника коммунистического труда" Врученную лично А.И. Тимофеевым. И ничего, приняли верующего, и все годы обе идеи уживались, а когда в капиталисты подался после 1993 г. фирму создал (одни из первых АОН-ов делали) и это не мешало верить в Бога, деньги зарабатывать и честно как учил комсомол, платить и поддерживать сборщиков электро-монтажников. ))) Так что, может китайцы коммуняки с человеческим лицом капитализма.))))Владимир СВМеня умиляет .. обвиняете оппозицию ... а историю изучаете по журналам той же оппозиции. Учредителем журнала *Дилетант * являются сотрудники той же Эха Мацы -Дымарский , Венедиктов и т.д. которые со дня основания ведет антисоветскую пропаганду .. Насчет образования .. А кто спорит , что в период с 17-29г.г Советская Власть была на всем пространстве СССР .. например в деревню большевики пришли только в 28г., до этого там правили Эсеры ..Этот период с 21-29г время восстановления и стабилизации экономики (НЭП) в 28году экономика была восстановлена до уровня дореволюционной.. Основные реформы конечно же начались с 30-го года .. в том числе и образования . а до этого были избы читальни и прочее чисто на энтузиазме..Олег СамойловСаша! Ну не сравнивай СЕБЯ ОДНОГО со страной! И вообще, ЧТО такое социализм? Это, насколько я могупомнить, ВСЕ средства производства в нежных лапках государства и частной собственности на эти средства производства даже не намечается! Вот тут вратце про социализм отписывается: https://anews.com/novosti/117394916-socializm-jeto-idei-i-suty-ideologii-socializma-socializm-v-sssr.html А по поголовью миллионеров в долларях Китай находится в первой пятерке! "...По состоянию на 2020 год Китай занимал четвертое место в мире по количеству долларовых миллионеров. Этот рейтинг ежегодно составляет американский финансовый журнал Forbes. Согласно его отчету, в Поднебесной в 2020 году насчитывалось 1,3 миллиона человек с общим состоянием от 1 миллиона долларов...", а про миллиардеров и говорить не приходится - "...В 2020 году в Китае проживало больше миллиардеров, чем в США: 799 против 629. .."! И о КАКОМ социализме можно говорить? Социализм - поголовное равенство! А тут?Александр Семенов"только и всего!" ок.))Олег СамойловВолодя! Ну не выставляй себя дураком! Большевики дали бы эсэрам рукамиводить до 1929 года! Не та была публика,чтобы с кем-то там властью делиться! Ты мне еще расскажи, что балвшевики мирно с этой публикойобщались!Александр Семенов" и частной собственности на эти средства производства даже не намечается! " Ну не совсем. 6 марта 1990 года в СССР появилась частная собственность. Это было закреплено законодательно в законе "О собственности в СССР", принятом Съездом народных депутатов.Олег СамойловВот о чем и речь, Саша! Понимаешь, дело не в том, кто прав, а кто не очень, а в том, что социализм возможен лишь при двух кардинальных условиях: 1. ВСЕОБЩАЯ нищета и 2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ культ личности вождя! Этим условиям отвечают в настоящее время Северная Корея и Венесуэла, но Венесуэла от социализма открестилась напрочь!Владимир СВДа до 28-го года как то уживались .. а деревня - это вотчина эсеров всегда была ..Олег СамойловЗапросто соглашусь! вот только этим постановлением или законом была поставлена большая и жирная точка на социализме в уже бывшем, по факту, СССР! Вот тут показан развал социализма https://www.sovtime.ru/history/raspad-sssr И ведь это НЕ я придумал!Олег СамойловВолодя! Ну ты же взрослый человек, а все равно тянешь и тянешь одну и ту же ноту! У товарища Сталина вопросы власти решались быстро и бесповоротно! И власть в стране товарищи большевики узурпировали полностью и окончательно к моменту ликвидации товарища Ульянова, погоняло партийное - Ленин! А почему товарищ Сталин привел к ногтю Ленина? Потому, что прибрал уже к своим чистейшим ручонкам бандита, грабителя и педофила власть в стране под названием СССР!ГусЕнаЭто да. Вовег Св и прочая шелупень-малограмотны и агрессивны.ГусЕнаА кто такой " Никалай Кузнецов? Или паспортные данные покажи или расшифркй свою кликуху.ГусЕнаКому апплодируешь? ВОВИГУ сплетнице? Женька Натесов сказал что за весь период большевизма погибли десятки миллионов, в Вовег Св-печь умышленно привирает. Рпзве в ВОВ не погибли десятки миллионов?Владимир СВУчи Историю ... Кто кого к ногтю привел ... Хе Хе и кто пришел ( и когда ) к Власти ну и заодно Аньку подучи ... пора бы вам самообразованием заняться хе хеВладимир СВКуда уж нам Хе Хе до Вас БОТов ... лгущих и срущих на СССР .. Вы в этом непревзойдены хе хе .. Похоже рассол пьете .. дабы дрища поболе было ... Кстати .. тебя у меня нет в ЧС..Владимир СВПривет жене натесову .. Ха ХаБагираАвтор трусливый и глупый как пробка, вызывает только отвращение и брезгливость. Спрятался за дебильной кличкой и лает как паршивая дворняга из под забора на Путина. Тебе ли, недоумок, равняться с человеком предотвратившим развал страны и поднявшим её до супердержавы. Держи свои неумные вымыслы при себе и не позорься в интернете.Сергей ПолосовДа тут ситуация простая и вполне понятная: НУЖНО, чтобы некая "мысль", некий рефрен ПОСТОЯННО был НА СЛУХУ. Дальше почти по-Штирлицу: "ЗАПОМИНАЕТСЯ ЗАГОЛОВОК..." В ТЕЛЕ материала может быть любая хрень. Его читать будут только самые дотошные. А ЗАГОЛОВОК попадет в сознание и запишется не подкорку ВСЕМ кто будет просматривать перечень публикаций на платформе... ...УПС! "Капля камень точит!".НадеждаПоэтому эта шкура продажная и назвался "Советский патриот", что к России не имеет никакого отношения!(Sergej Kostin+++++100Владимир КузинЯ с Лукашенко в разведку никогда бы не пошёл.Сергей ПолосовДа какая тебе разведка с Шестилапым? Он же четко сказал: "Кто к нам (Белорусам) придет, тот, от Русских, в грызло и получит!". А разведку он собрался с Тараканом!Владимир СВДа он сам тебя не возьмет ... ...ибо опасно с такими ходить .. в любой момент Западу сдадите .Вячеслав НецветаевОн бы тебя и не позвал!Олег СамойловКто? великий вождь?Владимир КузинНостальгия по СССР совсем замучила?НННиколаев НиколайОпять ты здесь, животное?Ritchie Blackmoreсамойлово мокрица.mark nikitinОЛЕГ VinogradovНи свет,ни заря...а мухи уже слетелись!евгений кузинНу раз мы мухи,то вы вообще амёбы тупые, блевачьё!ИИринаИ опять налетели одни путинские злобные шавки кремлеботы . "Прозревшие " в Перестройку члены КПСС ,когда перестало бы выгодно коммунистами , с Перестройки доказывают ,что они точно такие же ,как и все остальные враги коммунистов на территории СССР , они все разграбили ,угробили захваченные ими республики СССР ,ограбили народы ,устроили геноцид народов в десятки миллионов человек ,и КЛЕВЕТА на всё советское -у них единственное за 30 лет оправдание захвата ими СССР .евгений кузинПроснулась тупая дура ирина-блевачка!заткнись,говно убогое!АлексейУкажите друзей коммунистов. Срочно!Ritchie BlackmoreПоловая тряпка, не выступай.Вячеслав НецветаевКузя, заткни хавальник!Олег СамойловНу что ты, Женя! ирга-камуняга с цепи сорвалась, сейчас покусает! А тут еще и ридка-блядоморовская вылпилась! ридга! брысь в ирги-камунягину пизденку!евгений кузинЯ с тобой,тупое блевачьё,на брудершафт не пил!так что завали свое хлебало убогое!евгений кузинОпять трусливое блевачное дерьмо-блекмор-нарисовалось.брысь под шконку,чмо дырявое!Олег СамойловЧто, Женя, ридга блядоморова и тебя в игнор засунула? Так эта сук - камуноиздная мразь! Что ты хочешь от камуниздятины? Падаль - и есть падаль! И ВСЕГДА падалью будет!Sergej Kostin++++++++1000Sergej KostinОпять кузя свою вонючую пасть открыл, гавном потянуло. Сгинь убогий.Комментировать
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