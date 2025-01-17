Юрист Виноградов рассказал, кто сможет выйти на пенсию досрочно в 2025 году

Все зависит от характера профессиональной деятельности Досрочный выход на пенсию в РФ зависит от характера профессиональной деятельности, региона, где осуществлялась работа, социального положения, а также накопленных страховых стажа и баллов, рассказал RT декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.