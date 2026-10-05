Уехали в сторону чащи: камера сняла Усольцевых незадолго до их исчезновения

В Сети появилось видео, на котором семья Усольцевых, исчезнувшая год назад, посещает баню на территории владений директора турбазы "Геосфера" Евгения Кудряшова.
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