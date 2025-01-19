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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие МТО ВС РФ приняли участие в православном обряде купания на Крещение Господне

Военнослужащие МТО ВС РФ приняли участие в православном обряде купания на Крещение Господне

В расположениях личного состава священнослужители раскрыли смысл праздника, его историческое и духовное значение во время беседы с военнослужащими.

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