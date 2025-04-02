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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Депутат раскрыла, когда Россия сыграет в хоккей с США

Хоккейный матч между российской и американской сборными пройдет не раньше сентября 2025 года. Это связано с тем, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент связаны контрактами, запрещающими им во время плей-офф принимать участие в каких-либо матчах.

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