Фьючерсные контракты в опасности: новые опасения для американских трейдеров

Председатель и генеральный директор CME Group Терри Даффи выразил обеспокоенность по поводу потенциального одобрения США бессрочных фьючерсных контрактов, что может привести к тому, что трейдеры столкнутся со значительными налоговыми и нормативными проблемами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии