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Фьючерсные контракты в опасности: новые опасения для американских трейдеров

Фьючерсные контракты в опасности: новые опасения для американских трейдеров

Председатель и генеральный директор CME Group Терри Даффи выразил обеспокоенность по поводу потенциального одобрения США бессрочных фьючерсных контрактов, что может привести к тому, что трейдеры столкнутся со значительными налоговыми и нормативными проблемами.

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