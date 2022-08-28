В Смоленской области сотрудники ГИБДД спасли женщину из горящего дома

«Инспекторы ДПС отделения ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Дорогобужский» Смоленской области лейтенант полиции Дмитрий Борисов и лейтенант полиции Алексей Прощенков спасли из пожара пожилую жительницу города Ельня», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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