Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Meta предлагает тарифный план без рекламы для пользователей Instagram и Facebook в ЕС за $14 в месяц

Meta предлагает тарифный план без рекламы для пользователей Instagram и Facebook в ЕС за $14 в месяц

Meta Platforms (запрещена в РФ как экстремистская) разрабатывает план о том, как заставить пользователей в Европейском союзе раскошелиться на целых 14 долларов за подписку на Instagram или Facebook без рекламы, пишет Wall Street Journal.

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