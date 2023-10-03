Meta предлагает тарифный план без рекламы для пользователей Instagram и Facebook в ЕС за $14 в месяц

Meta Platforms (запрещена в РФ как экстремистская) разрабатывает план о том, как заставить пользователей в Европейском союзе раскошелиться на целых 14 долларов за подписку на Instagram или Facebook без рекламы, пишет Wall Street Journal.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)