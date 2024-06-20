ФСБ задержала южноуральца, призывавшего к свержению власти в России

В Челябинской области задержали сторонника укронацизма. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, контрразведчики вышли на южноуральца, активно пропагандировавшего действия террористической направленности против своей страны.
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