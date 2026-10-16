Планируется, что индексация заработной платы преподавателей высшей школы в 2027 году составит 6,8%. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию в пятницу, 16 октября 2026 года.