Планируется, что индексация заработной платы преподавателей высшей школы в 2027 году составит 6,8%. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию в пятницу, 16 октября 2026 года.
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