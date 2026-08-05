Башкортостан присоединился к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

В Клинической больнице скорой медицинской помощи города Уфы при поддержке Общественного совета при МВД по Республике Башкортостан прошла яркая всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка», приуроченная ко Всероссийскому дню физкультурника.
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