Политнавигатор Взятие в украинский плен двух граждан Китая могло быть срежиссировано США для того, чтобы иметь предлог снова вовлечься в войну.
Пленение граждан Китая могло быть срежиссировано в США
Комментарии
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Eduard
Китайцы или нанайцы,это ничего не значит.Нас с вами тоже возмущает присутствие Прибалтов,немцев,граждан Эквадора,и далее! Какая разница какая страна?
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2 час.
Eduard
Тк же американцы какого черта на Украине делаютнас убивают? Совсем мир обнаглел со своей моральюЧто можно одним другим нельзя? Кто такой умный!
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2 час.
Eduard
И Китай мирная страна.Пора прекратить мигрантам Америки придумывать себе "врагов"
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2 час.
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