Tesla готовит модель за 2,5 млн рублей

Tesla обновила Model 3 и начала продажи Cybertruck, а значит у компании высвободились ресурсы для завершения разработки «самого важного автомобиля» – его стоимость составит всего 25 000 долларов, или 2,5 млн рублей.
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