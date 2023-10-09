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За рулем

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Tesla готовит модель за 2,5 млн рублей

Tesla готовит модель за 2,5 млн рублей

Tesla обновила Model 3 и начала продажи Cybertruck, а значит у компании высвободились ресурсы для завершения разработки «самого важного автомобиля» – его стоимость составит всего 25 000 долларов, или 2,5 млн рублей.

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