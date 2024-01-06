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Кожевников о КХЛ: «Худшее судейство в этом сезоне – ошибка за ошибкой, ляп за ляпом. Нелепые комментарии от руководства корпусом просто заметают весь мусор под ковер»

– Александр Викторович, а был ли на этой неделе позитив? – Мне понравилось интервью Рене Фазеля. Это хорошо, что в трудное для наших союзников в Европе времена мы их не забываем, даем работу в КХЛ, слово.

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