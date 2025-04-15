План главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас по созданию фонда в 40 млрд евро для Украины провалился, пишет испанское издание Público.
Público: план Каллас по созданию фонда для Украины провалился
Комментарии
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Eduard
Мол у самих все такие богатые,что убогая Бстония с миллионным населением пытается кормитт 30 миллионов.Её в психушу пора отправить.Имуство её отнятт и Аырик передть!
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16 час.
Eduard
Пускай нам напомнит чем чамара Украинская приюалтике и миру помогала,миллиардами?
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16 час.
ВБ
Влад Бонд
Что это за бледная трипанэма!?
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15 час.
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