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Аргументы и Факты

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Público: план Каллас по созданию фонда для Украины провалился

Público: план Каллас по созданию фонда для Украины провалился

План главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас по созданию фонда в 40 млрд евро для Украины провалился, пишет испанское издание Público.

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Комментарии
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Eduard
Мол у самих все такие богатые,что убогая Бстония с миллионным населением пытается кормитт 30 миллионов.Её в психушу пора отправить.Имуство её отнятт и Аырик передть!
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16 час.
Eduard
Пускай нам напомнит чем чамара Украинская приюалтике и миру помогала,миллиардами?
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16 час.
ВБ
Влад Бонд
Что это за бледная трипанэма!?
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15 час.
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