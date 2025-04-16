Захарова назвала планы пригласить лидеров ЕС в Киев на 9 мая «театром абсурда»

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала «театром абсурда» планы президента Украины Владимира Зеленского пригласить лидеров Европейского союза в Киев на 9 мая.
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