К 50-летию победы на «Евровидении» АВВА отреставрировала видео своего триумфа: люди-эпохи

«В такую же субботу, как и сейчас, только 50 лет назад, произошло событие, которое навсегда изменило историю музыки» — под такой несколько патетичной аннотацией, чем-то перекликающейся с восторгами от полета на Луну, все еще живая (и слава Богу, и долгие лета!) шведская группа АВВА представила минувшей субботой отдельным клипом отреставрированное и победное свое выступление на конкурсе «Евровидение-1974» в английском Брайтоне с песней Waterloo, после чего тогда и началась всемирная АББАмания.