Травников рассказал, какие ИИ-технологии использует правительство региона

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области внедрило технологии искусственного интеллекта в свою повседневную работу, а также создало инструмент, который существенно облегчает жизнь желающим получить медицинскую помощь - робота Николая.
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