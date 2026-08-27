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ТАСС

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Травников рассказал, какие ИИ-технологии использует правительство региона

Травников рассказал, какие ИИ-технологии использует правительство региона

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области внедрило технологии искусственного интеллекта в свою повседневную работу, а также создало инструмент, который существенно облегчает жизнь желающим получить медицинскую помощь - робота Николая.

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