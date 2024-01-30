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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Крымская «умная клиника» в числе 100 объектов здравоохранения, которые достроят в 2024 году

Крымская «умная клиника» в числе 100 объектов здравоохранения, которые достроят в 2024 году

В 2024 году публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» планирует завершить строительство и восстановление более 100 объектов здравоохранения, в том числе в новых субъектах нашей страны.

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