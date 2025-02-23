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Канада сократила поток фентанила в США на 90%: итоги переговоров Трюдо и Трампа

Канада сократила поток фентанила в США на 90%: итоги переговоров Трюдо и Трампа

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил президенту США Дональду Трампу о 90-процентном снижении потока фентанила через северную границу.

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