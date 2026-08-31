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Царьград

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Аршавин признался в восхищении Месси после матчей Лиги чемпионов

Аршавин признался в восхищении Месси после матчей Лиги чемпионов

Бронзовый призер Евро-2008 Андрей Аршавин поделился впечатлениями от игры против Лионеля Месси за "Арсенал" против "Барселоны" в Лиге чемпионов 2010/2011.

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