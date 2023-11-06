Бой Стрикленда с Дю Плесси состоится 20 января в Торонто, Волкановски и Топурия встретятся в феврале

Президент UFC Дана Уайт через соцсети анонсировал два чемпионских поединка в начале 2024 года. 20 января в Торонто на турнире UFC 297 американец Шон Стрикленд проведет первую защиту титула в среднем весе против Дрикуса дю Плесси.
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