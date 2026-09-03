Кого заправляют без очереди на астраханских АЗС

Астраханцы, томящиеся в очередях на заправках, рассказывают о неких «белых списках»: когда автомобили без опознавательных знаков спецсредств беспрепятственно подъезжают к колонкам и заправляются даже тогда, когда станция официально закрыта и бензина «нет».