В течение ночи средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских БПЛА: 21 БпЛА – над территорией Тверской области, 11 БпЛА – над территорией Республики Крым, 5 БпЛА – над территорией Брянской области, по 3 БпЛА над территориями Белгородской и Ростовской областей, по 2 БпЛА над территориями … .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии