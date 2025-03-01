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В течение ночи средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских БПЛА:

В течение ночи средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских БПЛА:

В течение ночи средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских БПЛА: 21 БпЛА – над территорией Тверской области, 11 БпЛА – над территорией Республики Крым, 5 БпЛА – над территорией Брянской области, по 3 БпЛА над территориями Белгородской и Ростовской областей, по 2 БпЛА над территориями … .

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