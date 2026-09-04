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Воробьев о Жаровском: «Парень съездил в Монреаль, привел в восторг канадцев и немного голову потерял. Не он первый такой. Козлов проводит с ним воспитательную работу на предсезонке»

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев в блоге на Спортсе’’  поделился мнением о 19-летнем форварде «Салавата» Александре Жаровском.

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