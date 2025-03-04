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Олигарх Александр Лебедев объяснил свое расставание с Еленой Перминовой

Олигарх Александр Лебедев объяснил свое расставание с Еленой Перминовой

Александр Лебедев назвал расставание с Еленой Перминовой грустным событием. Бывший гражданский муж модели Елены Перминовой, олигарх Александр Лебедев, впервые прокомментировал их расставание после 19 лет совместной жизни, назвав произошедшее «грустным событием».

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