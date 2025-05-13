В России утвердили план борьбы с нелегальной занятостью

Его основными пунктами стали ведение реестра работодателей, анализ численности и мониторинг неофициально трудоустроенных граждан Правительство РФ утвердило план противодействия нелегальной занятости на 2025–2027 годы.
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