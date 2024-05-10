Стало известно о возможном назначении главы Калининградской области министром

«Ведомости»: глава Калининградской области Алиханов станет министром Глава Калининградской области Антон Алиханов станет министром, о подобной возможности сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.
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