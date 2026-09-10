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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен о подписании сына Райкконена в программу «Ред Булл»: «Команде понадобится место для него. Что ж, я подвинусь»

Пилот «Ред Булл» подтвердил, что пересекся с чемпионом «Ф-1» 2007 года Кими Райкконеном и его семьей на Гран-при Италии .

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