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Крымская газета

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Специалист рассказала, какой вид змей безопасен для домашнего содержания , как за ними ухаживать и сколько это стоит

Специалист рассказала, какой вид змей безопасен для домашнего содержания , как за ними ухаживать и сколько это стоит

Насколько хорош символ наступающего года в качестве домашнего питомца, разбиралась «Крымская газета».

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