Интервью Дарьи Екамасовой — о фильме «Анора», восприятии российской культуры в мире и Каннском кинофестивале

17 октября в российский прокат выходит фильм Шона Бейкера «Анора». Кинолента, в которой в том числе снялись российские актеры — Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков, Дарья Екамасова, — о романе стриптизерши с Брайтон-Бич и сына русских олигархов завоевала «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля.