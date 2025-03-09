Блогер Митрошина полностью признала вину

Блогеру предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средствФото: Pexels с открытой лицензией Блогеру-миллионнику родом из Петрозаводска Александре Митрошиной предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств.