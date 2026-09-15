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Нижегородская правда

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530 спецмашин будут расчищать улицы Нижнего Новгорода от снега зимой

530 спецмашин будут расчищать улицы Нижнего Новгорода от снега зимой

Около 530 единиц специализированной техники планируют задействовать этой зимой для содержания улиц Нижнего Новгорода.

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