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Сенсация: ученые научились базово понимать язык слонов и даже различили их имена!

Сенсация: ученые научились базово понимать язык слонов и даже различили их имена!

У слонов высокий уровень интеллекта: ученые установили, что эти животные не просто вызывают друг друга по особым звуковым сигналам (в целом это можно назвать именами), но и способны вести между собой сложные диалоги! Язык слонов существует В ходе исследования, проведенного на севере Кении, ученым удалось зафиксировать 527 уникальных сигналов, которые издавали 119 разных слонов.

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