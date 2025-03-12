Илон Маск потерял 29 миллиардов долларов за сутки

Американский предприниматель Илон Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, за сутки потерял сразу 29 миллиардов долларов после того, как акции Tesla упали в цене на 15,4%, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).
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