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Собянин: Портал поставщиков объединил 410 тыс. предпринимателей со всей страны

Собянин: Портал поставщиков объединил 410 тыс. предпринимателей со всей страны

Поддержка российских производителей и укрепление технологического суверенитета остаются важнейшими направлениями Народной программы "Единой России".

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