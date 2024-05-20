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«Всё! Воевать больше не будем»: ВС России пачками берут в плен элитные части ВСУ под Харьковом: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Последние новости Украины сегодня, к утру 20.05.24 г.

«Всё! Воевать больше не будем»: ВС России пачками берут в плен элитные части ВСУ под Харьковом: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Последние новости Украины сегодня, к утру 20.05.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 20 мая 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 20.

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Комментарии
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Traveller
Ну что вы врёте? Кол так, то почему россиёские войска не подошли ещё к кУеву?
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11 час.

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